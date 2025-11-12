ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Milli SİHA'lar Afrika'da güvenliğe katkı sağlıyor

Baykar, Mali'nin başkenti Bamako'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının katılımıyla düzenlenen BAMEX'25 Fuarı'nda Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA'nın ölçekli maketlerini sergiledi

Afrika kıtasında başta fuara ev sahipliği yapan Mali olmak üzere Fas, Etiyopya, Nijerya, Libya, Burkina Faso, Togo, Nijer, Cibuti, Somali, Ruanda, Kenya gibi ülkeler Baykar tarafından üretilen milli SİHA'ları tercih etti

(Göksel Yıldırım/Bamako) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Türkiye, Afrika'nın dijital ufkunu Türksat 5B ile genişletiyor

Kıtanın birçok bölgesine geniş bant data ve internet hizmetleri Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak

TÜRKSAT Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel:

"Türksat 5B üzerinden sağlanan ek kapasiteyle bölgedeki artan uydu hizmeti talebine etkin şekilde yanıt veriyoruz"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Türk savunma sanayisi Afrika için çare olabilir

BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı ve The Peak Defense Genel Müdürü Harun Saraç:

"Bu bölge (Sahel) terör konusunda özellikle çok ciddi savunma sanayi ürünlerine ihtiyaç duyuyor. Türk savunma sanayimiz bu bölgenin, Afrika'nın, Mali'nin her türlü ihtiyacına ürün sağlayabilecek durumda"

"Afrika ülkeleri Türk savunma sanayisinden kesinlikle kaliteli ürün alabileceklerini biliyorlar. Türklere karşı da bir güven var. Bunu kullanıp, savunma sanayi ürünlerimizi Afrika'ya, Afrika'nın çözümlerine entegre edip kullanmamız gerekiyor"

(Göksel Yıldırım/Bamako) (Fotoğraflı/Görüntülü)

4- Türkiye'den komşularına 10 ayda 23 milyar dolarlık ihracat

Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yönelik ihracat, ocak-ekim aylarında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 arttı

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke yaklaşık 8,3 milyar dolarla Irak oldu

(Serhat Tutak/Ankara)

5- Ticari taşıtlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması için son üç gün

Zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmayan ticari taşıtlara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak

Lastik sökme ve takma işlemi, 16 inç ve altı jantlar için 1000 liraya, 17 inç ve üzeri jantlar için 1200-1500 liraya gerçekleştiriliyor

(Mertkan Oruç/Ankara)

6- Bankalardaki mevduatlar 50 aydır aralıksız yükseliyor

Aylık verilere bakıldığında bankalardaki toplam mevduat 50 aydır aralıksız olarak yükselerek, ekim sonu itibarıyla 25 trilyon lirayı aştı

Mevduat, geçen yılın sonunda 18 trilyon 998 milyar 750 milyon lira seviyesinde bulunurken, 10 aylık dönemde 6 trilyon 372 milyar 789 milyon liralık artış kaydetti

KKM hesapları, ekimde aylık yüzde 55,1 ve 161 milyar 350 milyon lira azalışla 131 milyar 455 milyon liraya geriledi

(Mahmut Çil/İstanbul)

7- Elektrik ve elektronik sektöründen 10 aylık ihracat rekoru

Sektörün ihracatı yılın 10 ayında yüzde 5,7 artışla 14,5 milyar dolara ulaşırken, toplam ihracattaki payı yüzde 7,5 oldu

Bu dönemde en fazla ihracat 1,5 milyar dolarla Birleşik Krallık'a, 1,1 milyar dolarla Almanya'ya, 918,4 milyon dolarla ABD'ye, 750,7 milyon dolarla Irak'a ve 655,4 milyon dolarla Fransa'ya yapıldı

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

8- Milli imkanlarla geliştirilen mobil ebeveynlik uygulaması ABD ve Japonya pazarında öne çıktı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Girişimci Prof. Dr. Serdal Seven:

"Dünyada 2026 yılı itibarıyla ebeveynlik uygulamalarıyla alakalı beklenen pazar büyüklüğü 2 milyar dolar. Bu pazarın 2030 yılında 3 milyar dolara çıkması bekleniyor"

"Biz de bu hızlı süreçte yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz uygulamanın yurt dışına pazarlanmasıyla ülkemize önemli bir pay elde etmek istiyoruz"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- BM, ateşkese rağmen Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını ve felaket halinin sürdüğünü bildirdi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke:

"Gazze'de durum hala felaket seviyesinde, bunda şüphe yok. 2 yıl süren büyük yıkım, savaş, ölüm, hastalık ve ulaştırmak istediğimiz yardımlara yönelik engeller, Gazzeliler üzerinde derin izler bıraktı"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale: "Türkiye, dünyaya barış getirmek için çok çaba sarf ediyor"

"Biz, dış politikada insan hakları odaklı yaklaşım benimsemiş bir hükümetiz, yani çatışmaların barışçıl çözümü konusunda güçlü inancımız var"

(Saadet Firdevs Aparı Bayram/Gaboron) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Yangın yönetimi her ekosistemde farklılık gösteriyor

Kaliforniya Üniversitesi Yangın ve Bitki Örtüsü Ekolojisti Dr. Hugh Safford:

"Her ekosistemde aynı yöntem uygulanamayabilir, yapılacak müdahaleye bilimsel verilere göre karar verilmeli"

Güney Kore Orman Servisi eski Üst Düzey Yöneticisi Kiyeon Ko:

"Yangın yönetiminin odağı yangını söndürmeden, yangını önleme ve erken tespit faaliyetlerine kaydırılmalı"

(Zeynep Özturhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- YEKA modeli ile güneş ve rüzgarda 6 bin megavatı aşkın kapasite tahsisi yapıldı

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artırılması için 2035'e kadar her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA ihalesi yapılmaya devam edilecek

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı:

"YEKA yarışmaları, yenilenebilir enerji sektöründe özellikle yerli aksam üreten firmalara ciddi katkı sağlıyor"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

13- Merve Dinçel Kavurat için "güneş" Dünya Şampiyonası'nda yeniden doğdu

Paris 2024 Olimpiyatları'nda çok istediği madalyaya ulaşamayan milli tekvandocu, yeniden dünya şampiyonu olarak ayağa kalktı

Merve Dinçel Kavurat:

"Aslında Paris 2024 Olimpiyatları'ndan sonra tamamen sporcu kimliğimle 'dibi' görmüştüm. Ama kendimi hep şu şekilde motive ettim, her gecenin bir sabahı olacak, o güneş illa bir şekilde doğacak"

"Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na 57 kiloda katılmayı hedefliyorum"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

14- Cem Ciritci, Jasikevicius'un sözleşmesi için aralık ayını işaret etti

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci:

"Maç programları çok yoğun olduğu için görüşmelerimiz biraz ağır ilerliyor ama herhangi bir sıkıntı yok. Aralık ayı gibi inşallah hallederiz"

"Hedefimiz, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarını kazanmak. Buna da inancımız tam. İlk yarıyı lider olarak tamamlayacağımızı öngörüyorum"

(Bozhan Memiş/Münih) (Görüntülü)

