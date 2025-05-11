ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Türk müteahhitler Irak'ta enerjiden su teminine kadar birçok projeye odaklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Firmalarımız, özellikle enerji santralleri ve fabrikaları içeren sanayi tesisleri inşaatlarının oluşturduğu konut, idari binalar, sağlık ve eğitim yapıları, ulaşım altyapı projeleri, su temini ve arıtma merkezleri gibi alanlarda önemli projelere yoğunlaşıyor"

"Bakanlığımız, hem mal hem de hizmet ihracatçılarımıza yönelik çeşitli destek mekanizmalarını sunuyor. Bu desteklere ilişkin tüm süreçler, 'https://www.kolayihracat.gov.tr/' internet adresi üzerinden detaylı ve kolay anlaşılır şekilde firmalarımızla paylaşılıyor"

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- İŞKUR'dan çalışan annelere 348,2 milyon lira destek

Çalışan annelerin iş hayatından kopmamaları ve çocuklarını sağlıklı şekilde büyütebilmeleri için sağlanan yarım çalışma ödeneğinden bugüne kadar 45 bin 641 kişi yararlandı

Yarım çalışma ödeneği ödenen gün kadar, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor

(Sefa Bilgitekin/Ankara)

3- Düğün ve doğum çekimlerinde "yetkin fotoğrafçı" dönemi başlıyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu, "Etkinlik Fotoğrafçısı ve Kameramanı" için sahip olunması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlandığı ulusal yeterliliği onayladı

Bu kapsamda, düğün, doğum gibi özel günlerde, konferans gibi resmi etkinliklerde fotoğraf ve video çekimi yapan kişinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler ile bunların ne tür ölçme yöntemleriyle değerlendirilerek belgelendirileceği belirlendi

(Orhan Onur Gemici/Ankara)

4- "Bilinmeyen ufkun çelik kanatlı habercileri" HİK uçakları

Sadece 4 ülkede bulunan Havadan İhbar Kontrol uçakları, Barış Kartalı Projesi kapsamında temininin ardından 11 yıldır Türk hava sahasının aralıksız gözcülüğünü yapıyor

HİK uçağı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe Kilit Harekatları ve terörle mücadele harekatlarında aktif olarak rol aldı, arama kurtarma desteği de sağladı

(Oğuzhan Sarı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İstanbul polisi "anne-kız" rolüyle organ nakli yapılmasına engel oldu

Fransa'da yaşayan ve böbrek nakli olmak için anlaştığı kişiyi kızı olarak tanıtan kadın ve 3 zanlı, polis ekiplerince yakalandı

(Emrah Gökmen/İstanbul) (Görüntülü)

6- Tarımda genel sayım sonuçları gelecek yıl açıklanacak

Tam sayım bölümünün veri derleme sürecinin yıl sonunda bitirilmesi öngörülürken 2026 yılı içerisinde sayımın örneklem bölümünün icrası sürecek, temel sonuçların ise 2026 yılının ikinci yarısında yayımlanması planlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı personeli de dahil olmak üzere telefon operatörleri, TÜİK merkez ve taşra teşkilatında görev yapan teknik personelle birlikte 5 binden fazla personel sayım süresince görev alacak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili Bolu Valiliği yetkililerini dinleyecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

8- Tüketiciler Anneler Günü'nde işlevsel ürünlere yöneliyor

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer:

"Ev yaşamını kolaylaştıran teknolojilerimizle bakım ve ev içi sorumlulukların yalnızca kadınlara ait olmadığını, herkesin ortak yükümlülüğü olduğunun altını çiziyoruz"

"Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunan ürün ve hizmetlerimizle hem tüketicilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hem de daha adil bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Çünkü yaşamı paylaşmak, emeği de paylaşmakla mümkün"

(Oktay Özdemir/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- Anneler Günü hediyelerinde "duygu" ve "fonksiyon" birlikte tercih ediliyor

Arzum Kıdemli Pazarlama Direktörü Mert Uygur:

"Hediye tercihlerinde artık 'duygu' kadar 'fonksiyon' da belirleyici. Bu nedenle hem işlevselliğiyle pratik hem de anlam yüklü ürünleri ön plana çıkarıyoruz"

(Oktay Özdemir/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Türkiye'de çiğ süt üretiminin bu yıl 23 milyon tonu geçmesi bekleniyor

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Hamit Can:

"Üretimde yaşanan artış sektörün iyi gittiğini ve aynı zamanda üretim miktarı anlamında bir sıkıntımızın olmadığını gösteriyor"

"İhracatımızı bu sene 700 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

11- Otomotiv endüstrisi ihracatta rekor serisini sürdürdü

Küresel talebin kısıldığı salgın dönemi ve takip eden yıllarda otomotiv endüstrisinin ihracattaki pozitif ivmelenmesi dikkati çekerken, sektör ocak-nisan dönemleri itibarıyla son 3 yıldır rekor kırmaya devam etti

(Ali Canberk Özbuğutu-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

12- Suudi Arabistan ile Çin'in artan enerji ortaklığı jeopolitik dengeleri zorluyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta başlayacak Orta Doğu ziyareti öncesi Çinli petrol şirketi Sinopec ile Saudi Aramco arasında imzalanan anlaşmalar, dikkatlerin Pekin-Riyad enerji ortaklığına çevrilmesine neden oldu

(Duygu Alhan/Ankara)

13- Geleceğin jokeyleri hipodromlarda at koşturmak için zorlu eğitimden geçiyor

TJK Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde jokeylik eğitimi alan öğrenciler, binicilik kıyafetlerini giyip kendi sorumluluklarına verilen atları hazırladıktan sonra Veliefendi Hipodromu'nda idmana çıkıyor

Merkezde eğitim alan 38 öğrenci arasındaki tek kız jokey adayı Melis İpekel:

"Özellikle binicilik dersini çok seviyorum. Atla uyum, o ata biniş. Atın üstüne binince her şeyi yapabilecekmiş gibi hissediyorsunuz"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Yeni Malatyaspor, 1. Lig tarihinde galibiyet alamayan 4. takım oldu

Ceza puanları nedeniyle ligi eksi puanla tamamlayan ilk ekip olan Yeni Malatyaspor, 1. Lig'den ilk kez düştü

Adanaspor ve MKE Ankaragücü ikinci, Şanlıurfaspor ise dördüncü kez lige veda etti

(Ali Korkmaz/İzmir)

15- Trabzonspor, büyük maçlarda eski başarısının uzağında kaldı

Süper Lig'de şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezonu ise 1 beraberlik, 5 mağlubiyet ile galibiyet elde edemedi

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

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