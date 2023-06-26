Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlandı

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Erzurum Bölge Başkanı Edip Bozoğlu, Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Bozoğlu, özel güvenlik görevlilerinin önemine ve sayısına dikkat çekerek, hak ve hukuk mücadelesinde meslek mensuplarının yanlarında olacaklarını belirtti.

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Erzurum Bölge Başkanı Edip Bozoğlu, Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozoğlu, mesajında, kamu düzeni ve halkın güvenliği için 19 yıl önce faaliyete başlayan özel güvenlik görevlilerinin geçen sürede büyük bir ivme kazandığını ve toplumsallaşan bir meslek haline geldiğini belirtti.

Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarına ilişkin Bozoğlu, "Beşikten mezara kadar hayatın her alanında görev yapan özel güvenlik görevlilerine fedakarca çalışmalarından ve kattıkları değerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ülkemizde 932 bin sertifikalı özel güvenlik görevlisi mevcut. 762 bin özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahipken 350 bin özel güvenlik görevlisi, 100 bin farklı noktada aktif olarak görev yapmakta. Bunların 49 bini ise kadın özel güvenlik görevlisidir." ifadelerini kullandı.

Bozoğlu, hak ve hukuk mücadelesinde tüm özel güvenlik mesleği mensuplarının sonuna kadar yanlarında olacaklarını belirtti.