Özbekistan Cumhurbaşkanı 2024'ü 'Gençler ve Girişimciliği Destekleme Yılı' ilan etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinde 2024'ü "Gençler ve Girişimciliği Destekleme Yılı" ilan etti.

Mirziyoyev, yeni yıl dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Mirziyoyev, 2023'ün ülkesi için başarılı bir yıl olduğunu, birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Uluslararası alanda önemli tekliflerde bulunduklarını, ilk defa anayasa değişikliği ile ilgili referandum düzenlendiğini aktaran Mirziyoyev, 2023'te ayrıca ülkenin geleceğini belirleyen "Özbekistan-2030" stratejisinin uygulamaya konulduğunu vurguladı.

İnsan onurunu yüceltmek, halkın çıkarlarını gözetmek için güçlü bir ekonomi inşa etmenin esas görevleri olduğunu belirten Mirziyoyev, bu amaçla ülkesinde 2024'ü "Gençler ve Girişimciliği Destekleme Yılı" ilan ettiklerini açıkladı.

Mirziyoyev, yeni yılda yabancı yatırımları ülkeye çekmeye, girişimcilik ve özel mülkiyet için geniş fırsatlar yaratmaya önem vereceklerini, bu çerçevede inovasyonun, bilişim, yeşil ve dijital teknolojilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Bu kapsamda yeni iş imkanları yaratma, nüfusun gelirini artırma, sosyal koruma ve destekleme çalışmalarına önem vereceklerini dile getiren Mirziyoyev, "Ülkemizin bağımsızlığının güçlendirilmesi ve silahlı kuvvetlerimizin muharebe potansiyelinin artırılması önceliğimiz olmaya devam edecektir. Kısacası yeni bir yaşamın, 'Yeni Özbekistan'ın inşası için tüm gücümüzü ve imkanlarımızı seferber edeceğiz." diye konuştu.