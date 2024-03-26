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Özak Tekstil İşçileri Sendikal Baskıya Karşı Protesto Etti

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Özak Tekstil işçilerinin örgütlendikleri BİRTEK-SEN'e "sendikal baskı" yaptığı gerekçesiyle kesilen 1,5 milyon TL ceza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde protesto edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in de destek verdiği protestoya, Agrobay işçileri ile diğer sendikalar da katıldı. Taşçıer, "Bu skandal karar geri alınıncaya kadar Meclis'te, sokakta, alanda bu mücadeleyi omuz omuza büyüteceğiz." açıklaması yaparken, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen "Bakanlıktan bizim yanımızda olmalarını beklemek için gelmedik, bu utanca son vermeleri için bunu düzeltmelerini söyledik. Bu cezanın Türkiye tarihinde örneği görülmemiştir. Skandal bir cezadır." dedi.

BİRTEK-SEN'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeki protestosuna CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, KESK ve bağlı sendika yöneticileri ile Agrobay işçileri de destek verdi.

Basın açıklaması yapan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen "Özak İşçileri, 80 gün boyunca sendika seçme hakları için direndi. İş yerindeki baskıya, mobbinge, işten atmalara, kadın işçilere yönelik tacize, fabrika içinde kurulan ikna sorgu odalarına karşı, kendi seçtikleri sendikada örgütlenmek için mücadele etti." dedi.

"SÖZ KONUSU PATRON OLDUĞU ZAMAN BÜROKRASİ HIZLI İŞLİYOR"

Türkmen sendikaya kesilen para cezasına ilişkin şunları söyledi:

"Özak patronu direnişin üçüncü günü Bakanlıktan teftiş istiyor, üç gün sonra teftiş yapılıyor, bir ay sonra rapor hazırlanıyor ve sendikamıza ceza veriliyor. Söz konusu patron olduğu zaman bürokrasi öyle hızlı işliyor ki teftiş geliyor, valilik yasak kararı getiriyor, bir talimatla kalkanlar, coplar hazırlanıyor. Bu devletin bürokrasisi patronların hayal edemeyeceği hızda hizmet veriyor. Ama işçilerin, sendikaların şikayeti, haklarının gasbedilmesiyle ilgili şikayetlerde aylarca tık yok. O bürokrasi bize işliyor. Bakanlıktan bizim yanımızda olmalarını beklemek için gelmedik, bu utanca son vermeleri için bunu düzeltmelerini söyledik. Bu cezanın Türkiye tarihinde örneği görülmemiştir. Skandal bir cezadır."

"BU SADECE BİZİM MESELEMİZ DEĞİL"

Bunun, insanca çalışma koşulları isteyen, sarı sendika düzenine karşı işçilerin iradesiyle örgütlenen bütün sendikalara yönelik bir tehdit olduğunu ifade eden Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bunu gerçek bir itirazla püskürtemezsek, bugün BİRTEK-SEN'in başına gelen, yarın iktidar yanlısı olmayan her sendikanın başına gelir,  mali olarak çökertilir ve fiilen sendikacılık yapamaz hale gelir. Bütün emek örgütleri ve siyasi partilere sesleniyoruz; bu sadece bizim meselemiz değil. Buradaki işçi düşmanlığına, sendikal örgütlenme hakkını ortadan kaldıran bu hukuksuzluğa karşı mücadele eden işçilerin yanında durmazsanız haktan hukuktan bahsetmenizin hiçbir inandırıcılığı olamaz."

CHP'Lİ GAMZE TAŞÇIER: "BÜTÜN EMEKÇİLER İÇİN DE TEHDİT NİTELİĞİNDE"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer de şunları söyledi:

"Biz bugün sadece BİRTEK-SEN'in, Özak İşçilerinin hak arayışı için burada değiliz. Agrobay İşçilerinin hak arayışı için burada değiliz. Çalışma Bakanlığı'nın idari cezayla Anayasal hak olan sendikal örgütlenme hakkının önüne geçecek olan bu karar, sadece sizi değil, emekten yana sömürünün, köleliğin karşısında olan, sarı sendikalaşmanın önüne geçen hak arayışı olan bütün emekçiler için de tehdit niteliğindedir. Bu saatten sonra aslında amaç sarı sendikanın olduğu yerlere başka sendikaların giremeyeceği, örgütlenmenin önüne geçerek adeta köle düzenini oluşturmaya çalışan bir anlayışı hayata geçirme çabasıdır. Biz CHP olarak her zaman emekten, emekçiden yana olduk. Bu skandal karar geri alınana kadar Meclis'te, sokakta, alanda bu mücadeleyi omuz omuza büyüteceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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