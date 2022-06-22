"Oyuncu Tamer Karadağlı'nın "Muhalefet adayını seçimden sonra açıklasın" diye tweet attığı iddiası"

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalarda yer edinen Tamer Karadağlı, Twitter'da gündem oldu.

PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Karadağlı'nın profili gibi görünen bir hesaptan, "Muhalefet adayını seçimden sonra açıklasın. Böylece kavgasız gürültüsüz bir seçim geçiririz" yorumu yapıldı. Aynı hesaptan gündemle alakalı yapılan birkaç paylaşım daha dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımı görünce oyuncuyu hedef alan yorumlarda bulundu.

"BU TARZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

"TamerKaaradagli" uzantılı Twitter profilinin, ünlü oyuncuya ait olmadığı hayran sayfasına ait olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu da konuya ilişkin Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Karadağlı, Twitter hesabının olmadığını söyledi.