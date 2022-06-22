Oyuncu Tamer Karadağlı'nın "Muhalefet adayını seçimden sonra açıklasın" diye tweet attığı iddiası
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Sosyal medyada "Muhalefet adayını seçimden sonra açıklasın. Böylece kavgasız gürültüsüz bir seçim geçiririz" şeklinde yaptığı paylaşım ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'ya ait olduğu iddia edildi. Paylaşımı gören birçok sosyal medya kullanıcısı oyuncuya tepki gösterdi. Ancak hesap Karadağlı'nın hayran sayfasına ait çıktı.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalarda yer edinen Tamer Karadağlı, Twitter'da gündem oldu.
PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ
Karadağlı'nın profili gibi görünen bir hesaptan, "Muhalefet adayını seçimden sonra açıklasın. Böylece kavgasız gürültüsüz bir seçim geçiririz" yorumu yapıldı. Aynı hesaptan gündemle alakalı yapılan birkaç paylaşım daha dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımı görünce oyuncuyu hedef alan yorumlarda bulundu.
"BU TARZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"
"TamerKaaradagli" uzantılı Twitter profilinin, ünlü oyuncuya ait olmadığı hayran sayfasına ait olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu da konuya ilişkin Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Karadağlı, Twitter hesabının olmadığını söyledi.
""Tamer Karadağlı'nın profili gibi görünen bir hesaptan, "Muhalefet adayını seçimden sonra açıklasın. Böylece kavgasız gürültüsüz bir seçim geçiririz." yorumu yapıldı. Söz konusu hesabın ünlü oyuncuya ait olmadığı ortaya çıktı.""