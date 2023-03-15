OTOMOBİLİNDE SİLAH VE UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle takibe alınan V.A., polisin operasyonuyla yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle takibe alınan V.A., polisin operasyonuyla yakalandı. Otomobilde yapılan aramada tüfek, tabanca, uyuşturucu ve 2 sahte kimlik ele geçirilen V.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, şüphelinin otomobilini Bitez Mahallesi Adliye arkasında sıkıştırdı. Polisten kaçmak için manevra yapan şüpheli, çöp konteynerlerine çarptı. Otomobilden inen şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. KOM ekipleri 'dur' ihtarında bulundukları V.A., kaçmaya devam edince uyarı ateşi yapıldı. Şüpheli polis ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada tabanca, tüfek, bir miktar esrar ve 2 sahte kimlik ele geçirildi. Hırsızlık, uyuşturucu ticareti başta olmak üzere 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve sahte kimlik kullandığı öne sürülen V.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. V.A. çıkarıldığı mahkemece adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)