78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın söndürme sistemleri firmasının başkanı Nizameddin Tav, oteldeki sprinkler sisteminin olmamasının büyük kayıplara yol açtığını belirtti. Talebin arttığını ifade eden Tav, sistemin maliyetinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu açıkladı.

OTELDE, YAĞMURLAMA SİSTEMİ YOKMUŞ

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı otelde ikaz sistemlerinin çalışmadığı ve sprinkler (yağmurlama) söndürme sisteminin bulunmadığı ortaya çıktı. Bolu'da yangın söndürme sistemleri projelendiren firmanın yönetim kurulu başkanı Nizameddin Tav, sprinkler sistemi hakkında bilgi verdi.

"TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ"

Otel yangınının ardından iş yoğunluklarının arttığını ve söndürme sistemi taleplerine yetişemediklerini de belirten Nizameddin Tav, "Yüzde 70, yüzde 80 civarında işlerimiz arttı. Yani taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Çoğunlukla yangın söndürme cihazları, yangın tüpü diye halk arasında bilinen yangın söndürme cihazlarımızın talebi arttı. Onun dışında otomatik sistemler, davlumbaz sistemleri ve bu maalesef otelde bulunmayan sprinkler (yağmurlama) sistemleri gibi sistemler projelendirilmesi baya arttı" diye konuştu.

1 AY GİBİ BİR SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDEBİLİRİZ"

Tav, Grand Kartal Otel büyüklüğündeki bir yapı için sprinkler sistemi maliyetini açıklayarak, "Binanın yaşının hiçbir önemi yok. Sıfır binadan 50 yıllık binaya, hepsine bunları uygulayabiliyoruz. Otelde sprinkler sistemi var olsaydı böyle bir acı yaşamazdık. Grand Kartal Otel için sistemin kabaca maliyeti 2 milyon civarında çıkar. Bunu 1 ay gibi bir süre içerisinde teslim edebiliriz" ifadelerini kullandı.