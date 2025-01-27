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78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar

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Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında otelde sprinkler (yağmurlama) sisteminin olmamasının büyük kayıplara yol açtığını söyleyen yangın söndürme sistemleri firması sahibi Nizameddin Tav, "Grand Kartal Otel için sistemin kabaca maliyeti 2 milyon civarında çıkar. Yüzde 70, yüzde 80 civarında işlerimiz arttı. Yani taleplere yetişmekte zorlanıyoruz." dedi.

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın söndürme sistemleri firmasının başkanı Nizameddin Tav, oteldeki sprinkler sisteminin olmamasının büyük kayıplara yol açtığını belirtti. Talebin arttığını ifade eden Tav, sistemin maliyetinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu açıkladı.

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar

OTELDE, YAĞMURLAMA SİSTEMİ YOKMUŞ

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı otelde ikaz sistemlerinin çalışmadığı ve sprinkler (yağmurlama) söndürme sisteminin bulunmadığı ortaya çıktı. Bolu'da yangın söndürme sistemleri projelendiren firmanın yönetim kurulu başkanı Nizameddin Tav, sprinkler sistemi hakkında bilgi verdi.

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar

"TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ"

Otel yangınının ardından iş yoğunluklarının arttığını ve söndürme sistemi taleplerine yetişemediklerini de belirten Nizameddin Tav, "Yüzde 70, yüzde 80 civarında işlerimiz arttı. Yani taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Çoğunlukla yangın söndürme cihazları, yangın tüpü diye halk arasında bilinen yangın söndürme cihazlarımızın talebi arttı. Onun dışında otomatik sistemler, davlumbaz sistemleri ve bu maalesef otelde bulunmayan sprinkler (yağmurlama) sistemleri gibi sistemler projelendirilmesi baya arttı" diye konuştu.

1 AY GİBİ BİR SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDEBİLİRİZ"

Tav, Grand Kartal Otel büyüklüğündeki bir yapı için sprinkler sistemi maliyetini açıklayarak, "Binanın yaşının hiçbir önemi yok. Sıfır binadan 50 yıllık binaya, hepsine bunları uygulayabiliyoruz. Otelde sprinkler sistemi var olsaydı böyle bir acı yaşamazdık. Grand Kartal Otel için sistemin kabaca maliyeti 2 milyon civarında çıkar. Bunu 1 ay gibi bir süre içerisinde teslim edebiliriz" ifadelerini kullandı.

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmet Çakır:

78 canın gitmesiçmi lazımdı yani.Kitapsızlar yazık değil mi bir sürü çocuk öldü

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıBahaddin Ünlü:

2 milyondan fazla tutar.

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

otelin 1 günlük kazancı 3 mılyon utanmadılar

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Haber YorumlarıAkıllı olmalıyız:

Demek ki hiç bir otelde yokmuş.

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