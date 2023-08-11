Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Gökçayır köyünde deprem konutları inşaat alanında çalışmalar sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temeli atılan kalıcı afet konutları hızla yükseliyor. Düziçi ilçesi Gökçayır köyünde 3 etaptan oluşan toplamda bin 727 adet konut depremzedelere teslim edilecek. Deprem konutları ile ilgi konuşan yapımı üstlenen inşaat firması yetkilisi Mehmet Can Tekin, 'Ülkemizde büyük bir deprem yaşandı merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen büyük bir depremdi bu illerde TOKİ depremzede vatandaşlar için kalıcı konutlar inşa etmeye başladı. Bu deprem konutlarından Düziçi ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarının müteahhidiyiz bizimde burada 3 etaptan oluşan konutlarımız yükseliyor birinci etapta 534 konut, ikinci etapta 675 konut, üçüncü etapta 518 konut olmak üzere toplamda bin 727 adet konut yapılıyoruz. Bu binalar hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor ve bu konutları en kısa zamanda biz TOKİ'ye teslim edeceğiz onlarda depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunacaklar' dedi. -Çalışacak usta ve işçi bulamıyoruz Deprem konutlarının hızlı bitmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Tekin, 'İnşa aşamasında hiçbir sıkıntımız yok şuanda tek sıkıntımız çalışacak usta ve işçi bulamıyoruz' dedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde deprem konutları yükseliyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Gökçayır köyünde deprem konutları inşaat alanında çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temeli atılan kalıcı afet konutları hızla yükseliyor. Düziçi ilçesi Gökçayır köyünde 3 etaptan oluşan toplamda bin 727 adet konut depremzedelere teslim edilecek.

Deprem konutları ile ilgi konuşan yapımı üstlenen inşaat firması yetkilisi Mehmet Can Tekin, "Ülkemizde büyük bir deprem yaşandı merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen büyük bir depremdi bu illerde TOKİ depremzede vatandaşlar için kalıcı konutlar inşa etmeye başladı. Bu deprem konutlarından Düziçi ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarının müteahhidiyiz bizimde burada 3 etaptan oluşan konutlarımız yükseliyor birinci etapta 534 konut, ikinci etapta 675 konut, üçüncü etapta 518 konut olmak üzere toplamda bin 727 adet konut yapılıyoruz. Bu binalar hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor ve bu konutları en kısa zamanda biz TOKİ'ye teslim edeceğiz onlarda depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunacaklar" dedi.

-Çalışacak usta ve işçi bulamıyoruz

Deprem konutlarının hızlı bitmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Tekin, " İnşa aşamasında hiçbir sıkıntımız yok şuanda tek sıkıntımız çalışacak usta ve işçi bulamıyoruz" dedi.