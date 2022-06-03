Osmaniye'de hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haberler

Osmaniye'de hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada, bir kişi yaralandı. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada, bir kişi yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi köprü kavşağında 80 ABC 202 plakalı hafif ticari araç ile F.D'nin (21) kullandığı 80 ACM 164 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü F.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Ersin Şimşek - Güncel Cumhuriyet Mahallesi Osmaniye Tragger Bahçe Güncel Haberler

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