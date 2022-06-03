Osmaniye'de hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

AA - Ersin Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada, bir kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada, bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi köprü kavşağında 80 ABC 202 plakalı hafif ticari araç ile F.D'nin (21) kullandığı 80 ACM 164 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü F.D. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Osmaniye Tragger Bahçe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title