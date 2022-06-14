Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Kuzey Makedonya'da eğitim programına katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Kuzey Makedonya'da eğitim programına katıldı

AA - Murat Asil - Güncel
 - Güncelleme:
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Kuzey Makedonya'da eğitim programına katıldı

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğretmenleri AB Erasmus projesi kapsamında Kuzey Makedonya-Üsküp hareketliliğinde eğitim programına katıldı.

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğretmenleri AB Erasmus projesi kapsamında Kuzey Makedonya-Üsküp hareketliliğinde eğitim programına katıldı.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca yürütülen ve Erasmus+ Programı Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar (KA201) kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan hibe ile desteklenen Child Safety Matters (eNOugh) isimli proje, Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde gerçekleştiren etkinliklerle devam etti.

Türkiye'den Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nin yanı sıra, İtalya, Polonya, Kuzey Makedonya ve Portekiz'den 3'er öğretmenin katıldığı programda çocuk istismarı ve ihmali kavramı, eğitim olanaklarından tam olarak yararlanamayan çocukların durumlarını tanıma ve müdahale yolları, aileleri güçlendiren koruyucu faktörleri belirleyerek çocuk istismar ve ihmalini önlemenin yolları tartışıldı.

AA / Murat Asil - Güncel

Avrupa Birliği Makedonya Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title