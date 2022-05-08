Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Anneler Günü'nü kutladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, annelerin insan hayatındaki önemine değinerek, sevgisi, şefkati ve merhametinin yerini hiçbir duygunun dolduramayacağını belirtti.

Hayattaki en değerli varlığın anneler olduğuna vurgu yapan Genç, "Anneler, bebeklikten yetişkinliğe kadar hiç şüphesiz ki bütün insanların yetişmesinde en önemli vazifeyi üstlenmişlerdir. Bu anlamda annelerimiz eşsiz sevgi ve merhametleriyle hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

Genç, annelerin yaşam boyunca insanların en önemli sığınak noktası olduğunu kaydederek, "Annelik şefkatin, fedakarlığın, karşılıksız sevginin, insanı insan yapan değerlerin hepsini içinde barındıran en kutsal görevlerden biridir. Anneler Günü herkes için çok ayrı ve özel bir anlam ifade etmektedir. Yaşamları boyunca üzerimize titreyen, dertlerimizle dertlenen, sevincimize, tasamıza ve kederlerimize ortak olan annelerimize karşı görevlerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Anneler Günü'nde değil her gün onlara karşı sorumluluk ve görevlerin yerine getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Annelerimize karşı şükran ve bağlılığımızı göstermek, onlara layık oldukları sevgi ve saygıyı ifade etmek amacıyla kutlanan Anneler Günü hepimiz için ayrı ve özel bir anlam ifade etmektedir. Atalarımız, 'Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz' diyerek anneliğin önemine vurgu yapmışlardır. Yine peygamberimiz bir hadisinde 'Cennet annelerin ayakları altındadır' sözüyle anneliğin kutsallığına işaret etmiştir. Annelerimizin üzerimizdeki emekleri o kadar büyüktür ki bunu sözcüklerle ifade etmek tam anlamıyla mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle bizi hayata hazırlayarak bu süreçte en büyük fedakarlığı ve emeği ortaya koyan annelerimizin 8 Mayıs Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Başta annem olmak üzere ahirete irtihal etmiş bütün anneleri rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyorum."