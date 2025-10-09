Orta Asya-Rusya Zirvesi Duşanbe'de Başladı

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Orta Asya-Rusya Zirvesi başladı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın ev sahipliğinde, bu yıl ikincisi tertip edilen Orta Asya-Rusya Zirvesi'ne, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılıyor.

Orta Asya ülkeleri ile Rusya arasındaki siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, ulaşım, enerji, kültürel ve insani alanlarda çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili meselelerin ele alınacağı zirvede, bölgeler arası işbirliğinin güçlendirilmesi, dijitalleşme, çevre, lojistik ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konuları da görüşülecek.

Ayrıca Orta Asya ülkeleri ile Rusya arasındaki 5+1 diyaloğunun sürdürülmesi ve çoklu işbirliklerinin derinleştirmesi ile ilgili konuların da gözden geçirileceği zirvenin ardından Orta Asya-Rusya Zirvesi Sonuç Bildirisi ile Ortak Eylem Planı kabul edilecek.

Rusya, son dönemde diğer büyük devletlerin de artan ilgisi karşısında Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik daha somut adımlar attı ve Rusya'nın inisiyatifinde Ekim 2022'de Astana'da ilk Orta Asya-Rusya Zirvesi düzenlendi.

Orta Asya-Rusya formatında dışişleri bakanları arasında birkaç defa toplantılar tertip edilirken, liderler zirvesi ise 3 yıl aradan sonra ilk kez yapılıyor.