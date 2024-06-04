Portekiz Finlandiya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Portekiz Finlandiya hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Portekiz Finlandiya maç özeti! EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Portekiz Finlandiya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Portekiz Finlandiya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Portekiz Finlandiya maç özeti haberimizde...

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇ ÖZETİ

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PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI ÖZETİ

Portekiz Finlandiya maç özetini maçın ardından S Sport kanalından izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Portekiz Finlandiya maçı 4-2'lik Portekiz üstünlüğüyle sona erdi.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMANDI?

Portekiz Finlandiya maçı 4 Haziran 2024 günü oynandı.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Portekiz Finlandiya maçı canlı olarak S Sport'tan yayınlandı.