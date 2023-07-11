Ordu Valisi Naciye Yılmaz'ın Arama Kurtarma Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

'HER TÜRLÜ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Fatsa ilçesi Yavaş Mahallesi'nde evinin yanındaki kayalık alanda hayvanları için yaprak kestiği sırada dengesini kaybedip dereye düşen Naciye Yılmaz'ı arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Sonel, tüm ekiplerle olay yerine geldiklerini söyledi. Her ihtimalin değerlendirildiğini belirten Sonel, "Gördük ki engebeli ve kayalık olan fındık bahçesi çok yüksek bir yer. Orada yüksekten düşme ihtimaline karşı, yakınından geçen derede ve çevrede, devletimizin bütün kurumlarıyla etrafı tarıyoruz. Toplamda şu anda 55 görevlimiz bu bölgede arama çalışması yapıyor. 25 jandarma özel harekatımıza da yamaçlara baktıracağız. Bunlar hep ihtimal. Nerede çıkacağı ya da ne olacağı hep ihtimal olduğu için, her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çalışmalarımız hiç aksatılmadan devam edecek. Adli ve idari soruşturmamız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede kardeşimize ulaşırız" dedi.