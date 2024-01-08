Ordu Valisi 2023 yılında huzurlu bir kent olduğunu belirtti

Ordu Valisi Muammer Erol, "2023 yılı Ordumuz açısından huzurlu, imrenilecek bir kent diyebileceğimiz şekilde geçti." dedi.

Ordu'da 2023 yılında güvenlik, asayiş ile trafik konularında yürütülen çalışmalarla ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Muammer Erol başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un katılımıyla Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları, trafik güvenliği, terörle mücadele çalışmaları ve diğer konular hakkında bilgilendirilmede bulunuldu.

Vali Muammer Erol, konuşmasında, "2023 yılı Ordumuz açısından huzurlu, imrenilecek bir kent diyebileceğimiz şekilde geçti. Ordu'nun yaşanılabilir, güvenli ve huzur dolu bir şehir olduğunu ifade edebilmemizin altyapısı, emniyet ve jandarma birimlerimizin yaptığı çalışmalardır." dedi.

Yerel seçim öncesi gerekli önlemlerin alındığını belirten Erol, şöyle konuştu:

"2024 yılıyla ilgili hepimizi ilgilendiren en önemli madde 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleridir. Bakanlığımızın ve Yüksek Seçim Kurulunun da bilgisi dahilinde alınmasını emrettiği seçim güvenliği tedbirlerini alıyoruz. Zaten seçim takvimi ile birlikte tedbirlerin uygulanması, işlemlerin planlanıp programlanması, güvenlik birimlerimiz tarafında da başladı ve devam ediyor."

Toplantıda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ile İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, sorumluluk bölgelerinde asayiş ve güvenlik durumu, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları, trafik güvenliği, terörle mücadele çalışmaları ve diğer konular hakkında bilgi verdi.