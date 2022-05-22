Ordu'nun en yüksek tepesine tırmanış programı düzenlendi - Haberler

Ordu'nun en yüksek tepesine tırmanış programı düzenlendi

Ordu'nun en yüksek zirvesi olan ve kayak tesisi yapılabilir raporu verilen 2 bin 730 rakımlı Göndeliç Tepesi turizme değer katacak

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kent turizmini 12 aya yaymak için başlattığı çalışmalar çerçevesinde, kayak tesisi yapılması için olumlu rapor alınan, Ordu'nun en yüksek zirvesi olan 2 bin 730 rakımlı Göndeliç Tepesi'ne tırmanış programı gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik Spor ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile ORBEL A.Ş. işbirliğinde "Kayak Merkezi 2. Etabı Göndeliç Dağına Tırmanıyoruz" adı altında düzenlenen etkinliğe 40 gönüllü katıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrası etkinlikte buluşan gönüllü ekip, Çambaşı Kayak Merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Göndeliç Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Keyifli geçen yürüyüş programı ardından ekip, ulaştığı Göndeliç Dağı zirvesinde Türk Bayrağını dalgalandırdı.

Etkinlik tam not aldı

Yürüyüşe katılan gönüllü ekip, zirvede olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, halen kar olan bölgenin kayak için uygunluğuna dikkat çektiler. Etkinliğin güzel geçtiğini kaydeden ekip, "Çambaşı Kayak Merkezinde kar olmadığında bile haziran ayının sonuna kadar burada kayak yapılabileceğini bugün gözlemledik. Yürüyüş için de çok güzel bir güzergah. Burası gelip görülmesi gereken bir güzellik. Emek veren herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştular.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü teknik personellerinin yaptığı incelemelerde Göndeliç Tepesi için Kayak ve Telesiyej Projesi'ne olumlu görüş bildirilmişti. Bölgenin Kayak Merkezi ve Telesiyej için uygun olduğu görüşüne yer verilen raporda, "Ordu ili coğrafi konum olarak, Orta Karadeniz'de Göndeliç Dağı ise Doğu Karadeniz Dağlarının batı ucuna uzanan 2 bin 730 rakımı ile Ordu ilinin en yüksek zirvesi konumundadır. Ordu ile Çambaşı Kayak Merkezi'nin devamı niteliğinde talep edilen Göndeliç Tepesi'nin 10 km mesafede olması, Çambaşı Kayak Merkezi'nin mevcut haliyle turizm talebini karşılayamaması, 2 bin rakımda olduğundan kış sporlarının yapılabilme süresinin az olması sebebiyle, Göndeliç Dağı'nın 5 bin hektarı bulan alanı, 2 bin 700 metreyi aşan yüksekliği, kot farkı 200 metre ile 800 metre arasında olmasından dolayı en az bin hektarlık kayılabilir alan olduğu, pist uzunluğunun 100 metre ile 4 bin metre arasında öngörülmesi, şehir merkezine 65 kilometre, havalimanına 85 kilometre mesafesi, arazisinin kar turizmine ve kış sporlarına elverişli olması sebebiyle Göndeliç Tepesi'ne detaylı bir kayak tesisinin yapılması tarafımızca uygun görülmektedir" ifadelerine yer verildi.