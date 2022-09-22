Ordu haber: Gamze Akkuş İlgezdi: 'Liyakatsiz Atamalarla Alan Başkanlığı Tam Bir Talan Başkanlığına Dönüştü'

Gelen Ordu haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Kapadokya yok edilirken birileri Kapadokya Alan Başkanlığı’na yandaşlarını doldurmanın derdinde! Liyakatsiz atamalarla Alan Başkanlığı tam bir Talan Başkanlığına dönüştü” açıklamasını yaptı. Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “Kapadokya talan edilirken, iş makinaları ile tarihi ve kültürel güzelliklere zarar verilirken Alan Başkanlığı ne yapmaktadır?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Kapadokya yok edilirken birileri Kapadokya Alan Başkanlığı'na yandaşlarını doldurmanın derdinde! Liyakatsiz atamalarla Alan Başkanlığı tam bir Talan Başkanlığına dönüştü" açıklamasını yaptı. Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "Kapadokya talan edilirken, iş makinaları ile tarihi ve kültürel güzelliklere zarar verilirken Alan Başkanlığı ne yapmaktadır?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Kapadokya'daki tahribatı ve Kapadokya Alan Başkanlığı'ndaki atamaları gündeme getirdi.

"ALAN BAŞKANLIĞI TAM BİR TALAN BAŞKANLIĞI'NA DÖNÜŞTÜ"

Akkuş İlgezdi, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı'nı eleştiren Akkuş İlgezdi, "Kapadokya yok edilirken birileri Kapadokya Alan Başkanlığı'na yandaşlarını doldurmanın derdinde. Liyakatsiz atamalarla Alan Başkanlığı tam bir talan başkanlığına dönüştü" değerlendirmesini yaptı.

"KPSS'SİZ VE MÜLAKATSIZ PERSONEL ALIMI"

Akkuş İlgezdi, Ersoy'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Birol İnceciköz'ün Kapadokya Alan Komisyon Başkanı ve Alan Başkan Vekili olmasından sonra KPSS'siz ve mülakatsız personel alımı yapıldığını, yapılan alımlarda liyakatin uygulanmadığını" ifade etti.

"GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ"

İnceciköz'ün kendi akrabasını, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü'nün eşini ve 10'dan fazla kişiyi, liyakatsiz bir şekilde atadığını belirten Akkuş İlgezdi, "Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü'nün eşi, işe girdikten kısa bir süre sonra 1,5 yıl rapor almış, daha sonra da eşinin çalıştığı il olan Antalya'ya geçici olarak görevlendirilmiştir" dedi.

"MOBBİNG YÜZÜNDEN 15 UZMANIMIZ İSTİFA ETTİ"

Kurum içindeki uzmanlara mobbing yapıldığını ileri süren Akkuş İlgezdi, "Kapadokya'yı korumak için alanında uzman çalışanlar, sürekli olarak Alan Başkan Vekili İnceciköz tarafından mobbinge uğramaktadır. Mobbing yüzünden 15 uzmanımız istifa etmiştir" dedi.

"USULSÜZ TURİZM TESİS İZİNLERİ DE VERİLİYOR"

İnceciköz'le ilgili kamuoyunda birçok şaibenin konuşulduğunun anımsatan Akkuş İlgezdi, şu eleştiriyi yaptı:

"İnceciköz, Vekaleten Alan Başkanı olduktan sonra, belediyelerin izin taleplerini keyfi bir şekilde değerlendirmektedir. Belediyesine göre hareket eden İnceciköz, bazı belediyelerin izin taleplerine 3 gün içinde olumlu görüş verirken, bazı belediyelerin izin taleplerini de bekletmektedir. Yerel basındaki haberlere göre usulsüz turizm tesis izinleri de verilmektedir."

Akkuş İlgezdi, önergesinde; "Kapadokya Alan Komisyon Başkanı olan İnceciköz, şimdi de Alan Başkanlığına vekalet etmeye başlamıştır. Alan Komisyon Başkanlığı'na vekaleten atanmasından sonra, belediyelerin izin taleplerini değerlendirirken bazı belediyelerin izin taleplerine 3 gün içinde olumlu görüş verilirken, bazı belediyelerin izin talepleri bekletilmektedir. Yerel basındaki haberlere göre usulsüz turizm tesis izinleri de verilmektedir. Ayrıca 14- 17 Eylül 2022 tarihlerinde KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapılmıştır" değerlendirmesini yaptı.

İlgezdi, Bakan Ersoy'a şu soruları yöneltti:

"Kapadokya talan edilirken, iş makinaları ile tarihi ve kültürel güzelliklere zarar verilirken Alan Başkanlığı ne yapmaktadır? İnceciköz'ün, Kapadokya Alan Başkanlığı'na, Komisyon Başkanı olarak atanmasından sonra kaç personel alınmıştır? Bu personelin kaçı KPSS'siz atanmıştır ya da atanacaktır? KPSS'siz yapılan ya da yapılacak atamalarda hangi kritere göre alım yapılmıştır? Bu kişiler Kapadokya Bölgesinin korunması alanında uzman mıdır? KPSS'siz yapılan ya da yapılacak atamalardan kaçı başka illere görevlendirilmiştir? Bunun gerekçesi nedir?

Antalya'ya görevlendirilen personel, eşi İl müdürü olduğu için mi gönderilmiştir? İnceciköz'ün Kapadokya Alan Başkanlığı'na, Komisyon Başkanı olarak atanmasından sonra hangi belediyeler, hangi tarihlerde, hangi izin taleplerinde bulunmuştur? Bunların hangileri, hangi tarihte nasıl sonuçlanmıştır? İnceciköz'ün Kapadokya Alan Başkanlığı'na, Vekaleten Başkan olarak atanmasından sonra hangi belediyeler, hangi tarihlerde, hangi izin taleplerinde bulunmuştur? Bunların hangileri, hangi tarihte nasıl sonuçlanmıştır?

Mobbing nedeniyle istifa eden 15 kişi olduğu göz önünde bulundurulduğunda Alan Başkanlığı hakkında bir soruşturma açmayı düşünmekte misiniz? İnceciköz'ün Kapadokya Alan Başkanlığı'na Komisyon Başkanı olarak atanmasından sonra kaç turizm tesisine izin verilmiştir? İnceciköz'ün Kapadokya Alan Başkanlığı'na Vekaleten Başkan olarak atanmasından sonra kaç turizm tesisine izin verilmiştir?

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı yapan ve bu görevi için haftanın 3 günü Ankara'da bulunmak zorunda olan İnceciköz, neden Alan Başkanlığına vekalet etmektedir? Kapadokya için haftada 2 günlük görev süresi yeterli midir? Bu konuda uzman kimse yok mudur da 2 gün gelebildiği Kapadokya'da Birol İnceciköz Alan Başkanlığına vekalet etmektedir? İnceciköz'ün mevcut bakan döneminde Şube Müdürlüğünden gelerek, hızlı bir şekilde yükselerek devlet geleneğinde görülmemiş bir şekilde farklı illerde iki ayrı kurumu yönetmesindeki gerekçe nedir?"