Ordu'da tarım aracı ve aletleri çalan 2 kişi tutuklandı
Fatsa ilçesinde pat pat tabir edilen tarım aracı ve çeşitli aletlerin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, 2 şüpheli tutuklandı. Çalınan araç ve aletler sahibine teslim edildi.
Ordu'da tarım aracı ve aletleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Fatsa ilçesinin Bolaman Mahallesi'nde pat pat tabir edilen tarım aracı ile çeşitli aletlerin çalınmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü araştırma sonrası, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler B.Ö, İ.B. ve E.A yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edilen B.Ö. ve İ.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan çalınan tarım aracı ve diğer aletler sahibine teslim edildi.