Ordu'da evlenen çift sahipsiz hayvanlar için mama dağıttı

Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaevine giren çift, düğünlerinde davetlilere nikah şekeri yerine, sahipsiz hayvanları beslemeleri için mama hediye etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım, gıda mühendisi Gülşen Aylin Köse ile ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle evlendi.

Çiftin buradaki nikahını ise Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kıydı.

Sahipsiz hayvanların kış şartlarında unutulmamasını isteyen çift, davetlilere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması verdi.

Damat Yıldırım, AA muhabirine hem sosyal hayatta hem de mesleği gereği sahipsiz hayvanları ve doğadaki canlılarla her zaman iç içe olduğunu söyledi.

Sahipsiz hayvanlar için elinden geleni yaptığını dile getiren Yıldırım, bu zorlu kış şartlarında sahipsiz hayvanlar için böyle bir farkındalık yaratmak istediklerini vurguladı.

Yıldırım, düğünlerinde nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıtma kararı aldıklarını anlatarak "Zaten mesleğim gereği hayvanlarla, bakım ve rehabilitasyonu ile iç içe biriyim. Toplumumuzun dikkatini çekmek istedik. Ayrıca eşimle birlikte sahipsiz hayvanları besliyoruz. Tüm insanları da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Gelin Köse ise doğayı ve hayvanları çok sevdiklerini dile getirerek "Mamaları davetlilerimize dağıttık. Eşimle birlikte bu mamaları dağıtarak sokak hayvanlarımıza destek olmuş oluyoruz." diye konuştu.