Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Uçak, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", "Çevre-Yaşam"da Alper Tüydeş'in "Kimler Gelmiş" fotoğraflarını oylayan Uçak, "Spor" kategorisinde ise Özgür Tiran'ın "Pehlivan Adayları" karesini seçti.

Uçak, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül imzalı "Hoşgeldin", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" karelerine oy verdi.

AA'nın Türkiye'de ve dünyada geçen sene yaşanan gelişmeleri fotoğraf kareleriyle de aktardığını belirten Uçak, bu çalışma dolayısıyla muhabir, foto muhabiri ve tüm emeği geçenleri tebrik etti.