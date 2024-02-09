OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kök Hücre Nakil Birimi Koridorları Rengarenk Boyandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Sadettin Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Biriminde görevli hemşireler, tedavi gören çocuklar için koridoru rengarenk boyadı.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Kök Hücre Nakil Biriminde görevli hemşireler, nakil bekleyen çocukların bulundukları ortamın değiştirilmesi ve onlara moral olması için hastane koridorlarını farklı figürlerle boyayarak renklendirdi.

Birimin sorumlu hekimi Prof. Dr. Canan Albayrak, merkezin 15 yıl önce açıldığını ve 300'e yakın çocuğa kök hücre nakli yaptıklarını anlattı.

Çocukların tedavi gördüğü ünite içinde değişikliğe gitme kararı aldıklarını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Çocukların bulunduğu ortamı renklendirmek istedik. Çocukların hoşuna gidebilecek figürler tasarlamayı amaçladık. Çünkü bu figürler, çocuklara mutluluk ve umut veriyor. Ünitemiz çok sıcak ve samimi fakat izole bir ortam. Çocuklar sosyal hayattan uzak kalıyor. Uzun süre kapalı alana maruz kalıyorlar. Bu yüzden ister istemez sıkıcı bir alan oluşuyor. Biz de çocukların iyileşme sürecine katkıda bulunmak istedik. Onlara olumlu mesaj veren resimler çizildi. Hemşirelerimiz organize etti ve 1-2 gün içinde hızlıca tamamladık. Ünitemiz çok aktif ve oldukça steril bir ortam. Dolayısıyla daha hızlı hareket etmemiz gerekti. Emeği geçen sanatçı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. El birliği ile güzel bir iş ortaya çıktı."

Birimin sorumlu hemşiresi Seher Yıldırım ise projenin kendileri için çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "Bu uygulama, hizmet içi eğitim konusu belirleme ile başladı. Önceki eğitimlerimde hemşirelik kuramları ile tanışmıştım ve kuramların hemşirelik uygulaması için değerli olduğuna inanıyordum. Ekibimizin öncülüğünde Watson Kuramı'nda yer alan çevre düzenlemesinden hareketle servisimizde resim çalışması fikri ortaya çıktı. Hemşirelik bilgisinin yaratıcı kullanımı, bilim ve sanatın bir arada oluşu bizi heyecanlandırdı. Böylelikle resim çalışması süreci başladı." ifadesini kullandı.

Hemşire Elif Kalın da duvarlara vurulan her fırça darbenin bir anlamı olduğunu belirterek, "Çocukların iyileşme sürecine katkı vermeyi hedefledik. Çalışmayı çok kısa sürede tamamladık. Projemiz bittikten sonra daha önce nakil olan çocuklar ziyaretimize geldi, çok heyecanlandılar. Nakil olmak üzere 3 yaşında bir çocuğu servisimize kabul ettik, resimlerden renkleri ve şekilleri öğrendi, onlarla oyun oynadı. Çocuklarımızı bu şekilde görmek bizi de çok mutlu etti." açıklamasında bulundu.