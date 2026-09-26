Haberler

Ömer Koç, imalat sanayi ihracatında yüksek teknoloji payını yüzde 3,8 açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ömer Koç, imalat sanayi ihracatında yüksek teknoloji payını yüzde 3,8 açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ömer Koç, Elazığ'daki 27. İş Dünyası Zirvesi'nde Türkiye'de yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 3,8 olduğunu belirtti. Koç, finansman maliyetlerinin düşmesinin rekabet gücü için hayati olduğunu söyledi.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, TÜRKONFED'in Elazığ'da düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi'nde, fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanması ve finansman maliyetlerinin yatırımı destekleyecek seviyelere gelmesinin Türkiye sanayisinin rekabet gücü açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Koç, yüksek katma değerli üretime geçiş çağrısı yaptı.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından, Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) ev sahipliğinde düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi, Elazığ'da başladı. "Kalıcı Belirsizlik Çağında Ekonomik Dayanıklılık" temalı zirvenin ilk gününde kamu, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi.

Zirvenin açılışında konuşan FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Yukarı Fırat Havzası'nın yatırım potansiyeline dikkat çekerek bölgeye özel bir kalkınma planı hazırlanması çağrısında bulundu. Bölgeye duyduğu güvenin kendi yatırım deneyimine de dayandığını belirten Açık, şunları söyledi:

"Bu topraklar çok şey gördü, çok bedel ödedi ama her seferinde yeniden, daha güçlü bir şekilde ayağa kalktı. En çok yüreğimizi yakan konu, bu topraklar onlarca yıl evlatlarını göç yollarına verdi. Oysa bugün bölgede yapılacak her bir yatırım, kurulacak her bir fabrika gençlerimize doğdukları yerde çalışma, üretme ve gelecek kurma fırsatı sunacaktır."

Açık, kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması gerektiğini belirterek, "Bölgenin geleceğini belirleyecek en önemli konulardan biri de kadınların ekonomik hayata katılımının artırılmasıdır. Burada kadınların üretime katılım durumu yüzde 30 civarında. Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasıyla Yukarı Fırat Havzası gerçek potansiyeline ulaşacaktır" dedi.

SÖNMEZ: KOBİ'LERİMİZİN YÜZDE 79'U DÜŞÜK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de teknolojik gelişmelerin, iklim krizinin ve jeopolitik risklerin üretim ile ticaretin dinamiklerini değiştirdiğini söyledi. Türkiye'nin toplumsal sözleşmesini ve teknoloji kapasitesini yeni çağa taşıması gerektiğini belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Eşit vatandaşlık, kamu yararı, hukuk ve fırsat eşitliği gibi kurucu değerlerimizi bugünkü toplumsal değerlerimiz içerisinde yeniden tanımlamalıyız. Ülkemizin çok hızlı bir şekilde karar alıp hayata geçirerek teknoloji devrimini gerçekten içselleştirmesi gerekiyor. Türkiye'yi teknolojinin kullanıcısı değil, üreticisi haline getirmeliyiz. Biliyoruz ki Türkiye'de ciddi bir teknoloji yayılımı açığımız var. Orta Vadeli Program değerlendirmesinde orta yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat içerisindeki payının yüzde 44,1'e ulaşması, üretim kompozisyonumuzda olumlu bir gelişmeye işaret ediyor. Fakat ihracatımızda katma değer oranı artsa da bu kazanım henüz tabanı kapsamıyor. KOBİ'lerimizin yüzde 79'u hala düşük teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyor."

KOÇ: FİNANSMAN MALİYETLERİ REKABET GÜCÜMÜZ AÇISINDAN HAYATİ

Zirvenin onur konuşmacısı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, küresel ekonomik koşulların Türkiye sanayisi açısından dezavantaj yarattığını belirtti. Çin'de stratejik sektörlerin ölçek avantajının yanı sıra ucuz kredi gibi desteklerden de yararlandığını söyleyen Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ortam sanayimiz açısından ciddi bir dezavantaj yaratıyor. Nitekim Çin gibi ülkelerde stratejik sektörler yalnızca ölçek avantajından değil, ucuz kredi gibi desteklerden de önemli ölçüde yararlanabiliyor. Dolayısıyla fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi ve finansman maliyetlerinin yatırımı destekleyebilecek seviyelere gelmesi rekabet gücümüz açısından hayati önem taşıyor."

"İHRACATTA REKABET ŞARTLARI GİDEREK AĞIRLAŞIYOR"

Türk lirasının reel olarak değer kazanmasının ihracatçılar üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Koç, "Ekonomimizin önemli damarlarından biri olan ihracatta da rekabet şartları giderek ağırlaşıyor. Dünya Çin'in ölçeği ve maliyet avantajı karşısında zorlanırken Türk lirasının son dönemde reel olarak değer kazanması ihracatçımız üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Uzun vadede bu baskıyı aşmanın yolu verimlilik ve katma değeri artırarak rekabet gücümüzü daha sağlam bir zemine taşımaktan geçiyor" dedi.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 3,8 SEVİYESİNDEYİZ"

Türkiye'nin sanayi ekosistemine ve Anadolu'daki KOBİ'lerin üretim kapasitesine işaret eden Koç, yüksek katma değerli üretime geçilmesi gerektiğini vurguladı. Koç, "Türkiye'nin imalat sanayii yüksek katma değerli üretim istikametinde ilerleme kaydetse de henüz istenilen yerde değil. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayii ihracatı içindeki payı OECD ortalamasında yüzde 16'nın üzerindeyken ülkemizde maalesef yüzde 3,8 seviyesinde. Tek başına bu örnek bile kat etmemiz gereken mesafeyi işaret ediyor" diye konuştu.

Koç, Türkiye'nin "sadece üreten değil, teknoloji geliştiren, tasarım yapan ve fikri mülkiyet sahibi olan" bir yapı kurması gerektiğini belirterek, Cumhuriyet'in kuruluş değerlerinin bu süreçte yol göstermeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bin lirayı Gürcü parasına çeviren kadın, eline geçen parayı görünce şoke oldu

1.000 TL'yi Gürcü parasına çevirince şoke oldu: Bu nasıl olur?

Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu: Herkesle mücadele ederiz

Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu
Şişli'de 25 yaşındaki Yağız Bilik evinde ölü bulundu! Polis ölümü şüpheli olarak nitelendirdi

Yatağında hareketsiz bulundu! Ev arkadaşı o geceyi anlattı
Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim

Başından vurulup ölümden dönmüştü! Son halini paylaştı
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı

Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Aşk dolu bakışları dikkat çekti
Ege'de can pazarı: Mikonos açıklarında yanan feribottan 29 kişi tahliye edildi

Ege'de dehşet anları! Feribot alev topuna döndü
Şanlıurfa'daki depremde kreş müdürü oğlunun sınıfına koşmadı, önce minikleri kurtardı! O anlar kamerada

Kreş müdürü oğlunun sınıfına koşmadı! Önce en küçükleri kurtardı