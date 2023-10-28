Ödemiş'te motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Nihat Köymen (76) yaşamını yitirdi, sürücü ile arkasındaki kişi de yola savrularak yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Nihat Köymen (76) yaşamını yitirdi, sürücü ile arkasındaki kişi de yola savrularak yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında 3 Eylül Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Köymen'e, H.T.'nin kullandığı 35 KF 0636 plakalı motosiklet hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü H.T. ile arkasındaki arkadaşı M.M. yola savrulup, yaralanırken, Köymen ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların M.M.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)