Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler istihbarat çalışmaları sonrası 3 adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda 130 kök Hint keneviri bulundu.
Operasyon kapsamında yakalanan H.N. gözaltına alındı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel