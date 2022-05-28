Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler istihbarat çalışmaları sonrası 3 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 130 kök Hint keneviri bulundu.

Operasyon kapsamında yakalanan H.N. gözaltına alındı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Hint Keneviri Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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