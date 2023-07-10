Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşırı sıcaklara dikkat çeken bir vatandaş, güneş altında kızarttığı yağda yumurta pişirdi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı il ve ilçelerde sıcaklar normalin üstünde seyrini sürdürüyor. Dün, Nusaybin'de yaşanan aşırı sıcaklar, ilginç bir olaya neden oldu. İrfan Algan isimli bir vatandaş, kızgın güneşin altına bıraktığı tavada yağın kızarmasıyla yumurta pişirdi. Algan, pişirdiği yumurtayı ekmek ve domates ile yedi. Esnaf olan Algan, 'Dükkanda arkadaşlarım ile otururken havanın aşırı sıcak olmasını değerlendirmek istedik ve yumurta pişirmeye karar verdik. Yumurtanın piştiğini görünce ekmek ile birlikte yedim. Hissedilen sıcaklığın 55 derece olduğunu söyleyebilirim' dedi.

Nusaybin'de güneşin sıcaklığıyla ısınan yağda böyle yumurta pişirdi

MARDİN Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşırı sıcaklara dikkat çeken bir vatandaş, güneş altında kızarttığı yağda yumurta pişirdi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı il ve ilçelerde sıcaklar normalin üstünde seyrini sürdürüyor. Dün, Nusaybin'de yaşanan aşırı sıcaklar, ilginç bir olaya neden oldu. İrfan Algan isimli bir vatandaş, kızgın güneşin altına bıraktığı tavada yağın kızarmasıyla yumurta pişirdi. Algan, pişirdiği yumurtayı ekmek ve domates ile yedi.

Esnaf olan Algan, "Dükkanda arkadaşlarım ile otururken havanın aşırı sıcak olmasını değerlendirmek istedik ve yumurta pişirmeye karar verdik. Yumurtanın piştiğini görünce ekmek ile birlikte yedim. Hissedilen sıcaklığın 55 derece olduğunu söyleyebilirim" dedi.