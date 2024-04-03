Nusaybin'de 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 24 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ilçede yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.