Nurshat' öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık: Onu ben öldürmedim

SAMSUN'da Nurshat Muhammedova'yı (21) göğsünden tabancayla vurarak öldüren ve tutuklu yargılanan Kenan Pala (40), ilk kez hakim karşısına çıktı.

SAMSUN'da Nurshat Muhammedova'yı (21) göğsünden tabancayla vurarak öldüren ve tutuklu yargılanan Kenan Pala (40), ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Pala, "Maktul ile tartıştım ama onu ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Olay, 26 Kasım 2022'de Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto bakım servisinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesediyle karşılaştı. Yanında tabanca bulunup, göğsünden vurulduğu tespit edilen Muhamedova'nın cenazesi, otopsi sonrası Ankara'da toprağa verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, iş yeri sahibi Kenan Pala'yı 'cinayet şüphelisi' olarak gözaltına aldı. Pala, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Bugün yargılanmasına başlanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra duruşmayı 8 Haziran tarihine erteledi.