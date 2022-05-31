Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde göç çalıştayı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde göç çalıştayı düzenlendi

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde göç çalıştayı düzenlendi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından "Türkiye'de göç olgusuna yerelden bir bakış; Kayseri örneği" konulu çalıştay düzenlendi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından " Türkiye'de göç olgusuna yerelden bir bakış; Kayseri örneği" konulu çalıştay düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İİBF Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda, göç konusu ele alındı.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, yaptığı konuşmada, göç olgusunun Türkiye'yi de derinden etkilediğini kaydetti.

Kaya, "Günümüzde despotik yönetimlerin dayatmalarıyla, ideolojik baskılarla, güvenlik kaygısıyla ve can korkusuyla insanlar yerlerinden yurtlarından edilmekte, gidebilenler demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının iyi olduğu ülkelere yönelmektedirler. Ancak bu ülkeler kendilerine gelecek göç dalgalarını engellemek, durdurmak ve yasaklamak için her türlü tedbiri almakta, sadece varlıklı olanlar ile donanımlı olanlara müsaade etmektedirler. Çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelen göç olgusu, ülkemizi de derinden etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

İki oturumda gerçekleştirilen çalıştaya, aralarında Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Türk Kızılay, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin de bulunduğu 16 kurum ve kuruluştan 20 temsilci konuşmacı olarak katıldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Türkiye GÖÇ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title