Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'ad ve soyadı değişikliği' açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü'nce ad ve soyadı değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır" denildi.

?Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda 2017'de ve 2019'da yapılan düzenlemelerle, ad veya soyadında imla hatası veya düzeltme işareti kullanımından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen kişilerin ilçe nüfus müdürlüğüne, dış temsilciliklere ya da e-Devlet'e başvurmaları halinde bir kereye mahsus, mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadlarını değiştirmesine olanak sağlandığı bildirildi.

"Hatta öyle ki düzenlemeye yönelik uygulamayla ilgili FETÖ mensuplarını kurtarmak ve yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi akla mantığa sığmayacak ilişkilendirmeler bile yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır. Yaklaşık 5 yıldır yürürlükte olan, mahkemelerin iş yükünü azaltıp vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan uygulama ile bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını değiştirmiş, 134 bin 818 kişi ise ismini düzelttirmiştir. Ülke genelinde ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında; 946 Yunis Yunus oldu, 588 Ümüt Ümit oldu, 770 Memet Mehmet oldu, 340 Abubekir Ebubekir oldu, 298 Ferat Ferhat oldu, 218 Çoşkun Coşkun oldu. Kadınlarda; 971 Sümeyya Sümeyye oldu, 276 Keziban Kezban oldu, 592 Firdes Firdevs oldu, 441 Sadet ise Saadet oldu. En çok düzeltilen soyadları ise 6 bin 550 Top, 3 bin 531 Koyun, 2 bin 432 Satılmış, 2 bin 115 Çoşkun, 2 bin 17 Çakal, 1 bin 830 Deli, 1729 Uğuz, 1707 İşik, 1695 Çıplak, 1442 Kör oldu."