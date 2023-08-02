Nijer'deki yabancıların tahliyesi sürüyor

Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da cuntanın yönetime el koymasının ardından ülkedeki yabancıların tahliyesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da cuntanın yönetime el koymasının ardından ülkedeki yabancıların tahliyesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İtalyan, İspanyol, Fransız ve Japon yetkililer, vatandaşlarının tahliyesine ilişkin bilgiler paylaştı.

Başkent Niamey'den ilk iki tahliyeyi üstlenen Fransa'nın ardından İtalya üçüncü tahliye uçuşunu başarıyla tamamladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Nijer'den ayrılmaya karar veren İtalya vatandaşlarını ve diğer yabancı uyruklu kişileri taşıyan Hava Kuvvetlerine ait Boeing 767 tipi uçak Roma'nın Ciampino Havalimanı'na iniş yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya paylaşımında, "Hükümetimizin Nijer'den ayrılmaya yardım ettiği 36 İtalya vatandaşı ve 32 yabancı uyruklu kişiyi Roma'da karşıladım." ifadesini kullandı.

İspanya ve Fransa, yeni tahliye uçuşlarına hazırlanıyor

İspanyol yerel medyasının haberine göre, Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından dün yapılan açıklamada, Nijer'de bulunan 70 vatandaşın tahliye operasyonu kapsamında ülkeye uçak göndermek için hazırlanıldığı kaydedildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise bugüne kadar tahliyeler kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'den 2 uçağın Fransa'ya indiği, bu uçuşlarda 350'den fazla kişinin taşındığı belirtildi.

Fransa'nın yanı sıra Almanya, İspanya, İtalya dahil birçok ülke vatandaşının bu uçuşlara dahil edildiği kaydedilen açıklamada, üçüncü bir tahliye uçağı için hazırlıklara başladığı aktarıldı.

Japonya'nın Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Başsekreteri Matsuno Hirokazu, Fransa'nın yardımlarıyla 2 Japon vatandaşının tahliyesinin gerçekleştiğini bildirdi.

ABD'nin, vatandaşlarının tahliyesi için henüz açıklama yapmamasına karşın bazı ABD vatandaşlarının diğer ülkelerin tahliye uçuşlarıyla Nijer'i terk ettikleri biliniyor.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve gece saatlerinde asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.