Üye Girişi
Haberler

Niğde'ye yeni L tipi ceza infaz kurumu yapılacak

Güncelleme:

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, kente yeni L tipi kapalı ceza infaz kurumu binası yapılacağını duyurdu. Kurumun 2024 yılı yatırım programına alındığı ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacağı belirtildi.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, kente yeni L tipi kapalı ceza infaz kurumu binası yapılacağını bildirdi.

Uzkurt, yazılı açıklamasında, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Sazlıca beldesi Yukarımahalle'ye 422 bin 352 metrekarelik alana L tipi kapalı ceza infaz kurumu binası yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Kurumun, yaklaşık 300 kişinin çalışacağını ve 1568 kişi kapasiteli olacağını aktaran Uzkurt, şunları kaydetti:

"Kurumun, 2024 yılı yatırım programına alınması, ödenek tahsis edilmesi ve ihalenin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilerek bir an önce yapımına başlanması konusunda gerekli onayları almış ve süreci başlatmış bulunmaktayız. İlimizin ekonomisine katma değer sağlayacak son derece önemli ve büyük bir yatırım. Bu denli büyük bütçeli bir yatırım, gerek inşa aşamasında gerekse faaliyete geçtikten sonra ilimiz ekonomisine, istihdamına önemli katkı sunacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Cevahir Uzkurt Milletvekili AK Parti Niğde Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bekir Ayyıldırım kimdir? MHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım kaç yaşında, nereli? Fırat Seydaoğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayı Fırat Seydaoğlu kaç yaşında, nereli? Tuğran Savran kimdir? Zafer Partisi Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Tuğran Savran kaç yaşında, nereli? Orhan Hayri Şener kimdir? Memleket Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Orhan Hayri Şener kaç yaşında, nereli? Menduh Uzunluoğlu kimdir? MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Fırat kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kayapınar Belediye Başkan adayı Ali Rıza Fırat kaç yaşında, nereli? Vehbi Ertürk kimdir? Zafer Partisi Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Vehbi Ertürk kaç yaşında, nereli? Enver Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yumurtalık Belediye Başkan adayı Enver Çelik kaç yaşında, nereli? Muhammed Asena kimdir? AK Parti Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena kaç yaşında, nereli? Serdar Türken kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken kaç yaşında, nereli? Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kaç yaşında, nereli? Ahmet Volkan Moran kimdir? Zafer Partisi Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Volkan Moran kaç yaşında, nereli? Emrah Yurtseven kimdir? Memleket Partisi Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Emrah Yurtseven kaç yaşında, nereli? Seyithan Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Seyhan Belediye Başkan adayı Seyithan Yıldız kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeter kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Sarıçam Belediye Başkan adayı Mustafa Yeter kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title