Niğde'nin Çamardı ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

CHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 3 bin 188 seçmenin kayıtlı olduğu 10 sandık için sonuçlara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını reddederek, geçersiz oyların yeniden incelenmesine karar verdi.

Yapılan inceleme sonucunda AK Parti adayı Ali Pınar'ın oy sayısı 960'a, CHP adayı Mustafa Emiroğlu'nun ise 948'e yükseldi.

Çamardı Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Pınar 953 oy alarak kazanmıştı.

Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilçede CHP adayı Mustafa Emiroğlu ise 945 oy almıştı.