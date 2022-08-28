Su kuyusuna düşen köpeğin imdadına AFAD ekipleri yetişti
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Niğde'de tarladaki su kuyusuna düşen yavru köpek, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Niğde'de tarladaki su kuyusuna düşen yavru köpek, İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Kayırlı beldesinde gezintiye çıkan B.T, yeni doğum yapmış bir köpeğin su kuyusu yanında beklediğini gördü.
Kuyudan gelen sesler üzerine B.T, AFAD'dan yardım istedi.
Ekipler, yaklaşık 18 metre derinliğindeki kuyuya inerek çıkarttığı yavru köpeği annesiyle buluşturdu.
Kaynak: AA / Güncel