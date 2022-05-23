NİĞDE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÖMER FARUK, TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler

ADANA'daki Gençlik Şöleni dönüşünde Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Faruk Küçük(22), Sakarya'nın Ferizli ilçesinde toprağa verildi.

Adana'da düzenlenen Gençlik Şöleni'nden Konya'ya dönen gençlerin bulunduğu otobüsün Niğde'de yaptığı trafik kazasında hayatını kaybeden Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Ömer Faruk Küçük, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde toprağa verildi. Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Sönmez Işık Camisi'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hayatını kaybeden Ömer Faruk Küçük'ün ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şakire ve Ahmet Küçük çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ömer Faruk Küçük'ün cenazesi, Ferizli İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazının ardından konuşan Binali Yıldırım, "Son yolculuğuna uğurladığımız Ömer Faruk kardeşimiz, hak yolunda rahmeti rahmana gidiyor. Adana'da gençlik buluşması dönüşü elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ömer Faruk ile beraber diğer 2 kardeşimizi de ahiret yolculuğuna gönderdik. Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Çok başarılı, mekatronik okuyan, çoklu mühendislik disiplininde eğitim alan başarılı bir kardeşimiz? dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel