Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (5) - Haberler

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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (5)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (5)

ERDOĞAN: 3 GENÇ KARDEŞİME ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUMAdana'da düzenlenen AK Parti'nin Gençlik Programı'ndan dönerken Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün Niğde'de devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye ve geçmiş olsun...

ERDOĞAN: 3 GENÇ KARDEŞİME ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Adana'da düzenlenen AK Parti'nin Gençlik Programı'ndan dönerken Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün Niğde'de devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

gençlik, Konya, Mevla, Niğde, Güncel, Haberler

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