Niğde'de düzenlenen operasyonda, 78 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık mevkisinde yapılan denetimde, bir araçta 78 kaçak cep telefonu ve 399 paket sigara buldu, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ev ve 2 bahçeden hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.