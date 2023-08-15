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Niğde'de 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi, 2 Zanlı Yakalandı

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Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol noktasında durdurulan bir tırda 5 ton kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Niğde'de bir tırda 5 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Obruk köyü Beştepeler mevkisindeki yol kontrol noktasında, şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, kıyılmış 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Niğde Bor Güncel Haberler

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