Niğde'de 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi, 2 Zanlı Yakalandı

Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol noktasında durdurulan bir tırda 5 ton kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.