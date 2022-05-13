Niğde 5. Kitap Fuarı açıldı - Haberler

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Niğde 5. Kitap Fuarı açıldı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde 5. Kitap Fuarı açıldı

Niğde Belediyesi tarafından organize edilen 5. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi tarafından organize edilen 5. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırdaki fuarın açılışına, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, bu tür etkinliklerin kentin kültürel hayatı için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu sayede okuyucularımız yazarlarımızla buluşmuş oluyor. Bu sayede çocuklarımızın, geçlerimizin, vatandaşlarımızın kitaba olan sevgisi daha da artıyor." dedi.

Konuşmaların ardından kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi. 100 yayınevi ve 50 yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek fuar, 22 Mayıs'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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