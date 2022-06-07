New Yorkluların yüzde 70'i şiddet suçlarının kurbanı olmaktan korkuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New Yorkluların yüzde 70'i şiddet suçlarının kurbanı olmaktan korkuyor

AA - Mücahit Oktay - Güncel
 - Güncelleme:
New Yorkluların yüzde 70'i şiddet suçlarının kurbanı olmaktan korkuyor

NEW ABD'nin New York eyaletinde yapılan bir anket, büyükşehir bölgesinde yaşayan neredeyse 4 kişiden 3'ünün şiddet suçlarının kurbanı olmaktan endişe duyduğunu ortaya koydu.

NEW ABD'nin New York eyaletinde yapılan bir anket, büyükşehir bölgesinde yaşayan neredeyse 4 kişiden 3'ünün şiddet suçlarının kurbanı olmaktan endişe duyduğunu ortaya koydu.

Spectrum News/ Siena College tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, New York'un büyükşehir bölgesindeki 5 ilçede yaşayanların yaklaşık yüzde 70'i, Kovid-19 salgını öncesine göre kendilerini daha az güvende hissettiklerini, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ı suçla mücadelede bağlamında başarısız bulduklarını ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 74'ü ise aynı zamanda eski polis şefi olan Adams'ın suçlarla mücadele konusundaki performansını, "zayıf" veya "kötü" olarak nitelendirdi.

14 Mayıs'ta 10 siyahinin ölümüne neden olan ırkçı Buffalo katliamının ve 24 Mayıs'ta Teksas'ta 19 çocuğun katledildiği okul saldırısının ardından New Yorkluların kitlesel silahlı saldırılardan duydukları endişe anket sonuçlarına yansıdı.

New Yorkluların yüzde 70'e yakını, silahlı bir kişinin mahallelerindeki insanları dinleri, ırksal kimlikleri veya etnik kökenleri nedeniyle hedef almasından endişe duyduklarını söyledi. Sadece yüzde 9'luk bir kesim ise bu konuda hiç endişe duymadıklarını belirtti.

Geçen hafta New York Eyalet Meclisi, yarı otomatik tüfek satın alma yaşını 21'e yükselten bir yasa tasarısını kabul etmiş, Vali Kathy Hochul da dün bu tasarıyı imzalayarak yürürlüğe girmesini sağlamıştı.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri New York Siena Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title