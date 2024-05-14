New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artışla 39.558,11 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artarak 5.246,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 kazançla 16.511,18 puana yükseldi.

ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Ülkede ÜFE nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde yükseldi.

Analistler, nisana ait manşet verilerin yüksek geldiğini ancak marta ait verilerin aşağı yönlü revize edildiğini belirtti.

Fed Başkanı Powell da bugün yaptığı açıklamalarda, ÜFE'de manşet verilerin yüksek olduğunu ancak önceki verilerin aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, verileri "karışık" olarak nitelendirdi.

Enflasyonu hedefe düşürmenin "sorunsuz bir yol" olmasını beklemediklerine işaret eden Powell, son dönemde yüksek gelen verilerin sabırlı olunması ve kısıtlayıcı para politikasının işini yapmasına izin verilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Powell, kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkati çekerek, "Elimizdeki verilere dayanarak yapacağımız bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum. Politika faizini mevcut seviyesinde tutabileceğimiz bir yerde olacağımızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Analistler, dikkatlerin yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildiğini, enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Home Depot'un hisseleri, bu yılın ilk çeyreğinde şirketin gelirinde yaşanan düşüş sonrası yüzde 0,11 değer kaybetti.

Öte yandan, dün "Roaring Kitty" adlı Reddit kullanıcısı ve bireysel yatırımcı Keith Gill'in yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez sosyal medyada paylaşım yapmasını takiben yükselişe geçen ABD'li video oyun satıcısı GameStop'ın hisseleri bugün de yüzde 60'ın üzerinde değer kazandı.

Sosyal medya aracılığıyla yatırımcılar arasında popülerlik kazanan ve "Meme Stock" olarak adlandırılan hisselerden AMC'nin hisseleri de yüzde 31'in üzerinde yükseldi.