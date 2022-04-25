New Jersey'deki lale tarlaları
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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Lale tarlalarının drone görüntüleri Ziyaretçilerin ilgisi Lale tarlaları önünde fotoğraf çektirenler Lale tarlaları ABD'nin New Jersey eyaletinin Cream Ridge bölgesinde bulunan Holland Ridge Farms çiftliğindeki lale tarlaları, havadan görüntülendi.
Lale tarlalarının drone görüntüleri
Ziyaretçilerin ilgisi
Lale tarlaları önünde fotoğraf çektirenler
Lale tarlaları ABD'nin New Jersey eyaletinin Cream Ridge bölgesinde bulunan Holland Ridge Farms çiftliğindeki lale tarlaları, havadan görüntülendi.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel