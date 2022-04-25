New Jersey'deki lale tarlaları - Haberler

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New Jersey'deki lale tarlaları

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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Lale tarlalarının drone görüntüleri Ziyaretçilerin ilgisi Lale tarlaları önünde fotoğraf çektirenler Lale tarlaları ABD'nin New Jersey eyaletinin Cream Ridge bölgesinde bulunan Holland Ridge Farms çiftliğindeki lale tarlaları, havadan görüntülendi.

Lale tarlalarının drone görüntüleri

Ziyaretçilerin ilgisi

Lale tarlaları önünde fotoğraf çektirenler

Lale tarlaları ABD'nin New Jersey eyaletinin Cream Ridge bölgesinde bulunan Holland Ridge Farms çiftliğindeki lale tarlaları, havadan görüntülendi.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

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