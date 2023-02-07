Nevşehir'de deprem bölgesine gönüllü seferberliği

NEVŞEHİR Valiliği'nin deprem bölgelerinde yoğunlukla ihtiyaç duyulan hilti ve inşaat ekipmanları kullanabilecek kişilere ihtiyaç duyulduğu çağrısının ardından 300 kişi başvuruda bulundu.

Nevşehir Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden acil başlığıyla, deprem bölgelerinde hilti ve inşaat ekipmanı kullanabilenlere yönelik çağrı yaptı. Yapılan bu çağrının ardından, evlerindeki hilti, jeneratör ve enkazda işe yarayacak inşaat malzemelerini alan vatandaşlar, toplanma yeri olarak belirtilen Nevşehir İl Özel İdaresi bahçesinde bir araya geldi. Yaklaşık 300 kişilik gönüllü çalışma ekibi, otobüslerle bölgedeki illere gönderildi. Deprem bölgesinde çalışmak için gönüllü olan Beytullah Topaktaş, "Tüm halkın bu afetin ardından üzerine düşeni yapması lazım. Elinden ne geliyorsa yapması lazım. Herkes elinden ne geliyorsa onu yapmakla mükellef diye düşünüyorum. Ben de evimdeki hiltiyi alıp geldim, şimdi de yola çıkıyoruz." dedi.Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru da, sabah saatlerindeki duyurunun ardından çeşitli malzemelerle toplanma alanına gelen yaklaşık 300 kişinin farklı illere gönderildiğini söyledi.