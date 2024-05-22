Netanyahu, Gazze'ye yardım dağıtmak için özel şirketlerle sözleşme yapılmasını araştırıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım dağıtmak için özel şirketlerle sözleşme yapma olanağının araştırılması talimatını verdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ulusal Güvenlik Müsteşarı Tzachi Hanegbi, İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyelerine, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de yardım dağıtmak için özel şirketlerle sözleşme yapılması olanağının araştırılması yönündeki talimatını tebliğ etti.

Hanegbi, "İsrail ordusunun ya da Hamas'ın yardım dağıtımı yapmasını istemediklerine" dikkati çekerek, bu yardımların Gazze'deki "yerel unsurlar" aracılığıyla dağıtılması yönünde daha önce ortaya atılan önerinin "başarısız olduğuna" işaret etti.

Hanegbi, İsrail'in anlaşmayı düşündüğü özel şirketlerin uyruğunu açıklanmazken, KAN'ın haberinde Hanegbi'nin konuşmasının meclisteki Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nin gizli bir oturumu sırasında gerçekleştiğine yer verildi.

İsrail'in, "Refah" ve "Kerem Ebu Salim" sınır kapılarını kapatmasının ardından Gazze Şeridi'nde acil hizmetler, cerrahi operasyonlar ve çeşitli sağlık hizmetlerinin sunulması için gerekli ilaç ve tıbbi malzeme konusunda büyük eksiklik yaşanıyor.

Dünya Gıda Programı, 19 Mayıs'ta, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kıtlığı önlemek için yardıma "güvenli ve sürdürülebilir" erişim ihtiyacını vurgulamış ancak İsrail'in tehcir politikası ve tahliye kararlarının bunu engellediğini belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü de "Gazze Şeridi'nde temel ilaç ve yakıt tedarikinin çok düşük olduğunu ve güvenlik kısıtlamaları nedeniyle hareketin sınırlı olduğunu" bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), kara geçişlerinin açılmaması ve buralara güvenli erişim sağlanamamasının, Gazze Şeridi'ndeki felaket niteliğindeki insani koşulların devam edeceğine işaret ettiği uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail, 5 Mayıs'ta da Gazze'den Kerem Ebu Salim yönüne atılan roketler nedeniyle sınır kapısının Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 35 bin 709 kişi öldü, 79 bin 990 kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.