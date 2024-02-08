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Nehirde botlarla gezinti yapan turistlerin görüntüleri

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Çin'in Jilin eyaletinde bulunan Changbai Dağları'nın eteklerinde turistler, yeraltı sıcak su kaynaklarının etkisiyle donmamış bir nehirde botlarla gezinti yaptı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Antu'dan bildiriyor.

1. Nehirde botlarla gezen kişilerin çeşitli görüntüleri

Çin'in Jilin eyaletinde bulunan Changbai Dağları'nın eteklerinde turistler, yeraltı sıcak su kaynaklarının etkisiyle donmamış bir nehirde botlarla gezinti yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Antu'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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