NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu, ABD'deki Transatlantik Forumu'nda temaslarda bulundu

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Transatlantik Forumu'na katılmak için Washington'da bulunduklarını, NATO'nun gündemindeki önemli konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da katıldıkları toplantılarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye delegasyonu olarak NATO Parlamenter Asamblesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Transatlantik Forumu'na katılmak için Washington'da bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, savunma sanayi harcamalarında yüzde 5'e ulaşma hedefleriyle beraber NATO'nun gündeminde olan önemli konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, savunma sanayinde inovasyon, ortak üretim ve savunma sanayi ürünlerinin ticaretindeki engellerin kaldırılması, NATO'nun kapasitesinin ve caydırıcılığın artırılması, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konuları değerlendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye Delegasyonu olarak bir taraftan ticaretin, savunma sanayi ürünlerinin önündeki engellerin kaldırılması, müttefikler arasında kısıtlamaların özellikle dayanışma ruhuyla çeliştiğini vurguladık. Türkiye'ye yönelik biliyorsunuz bazı kısıtlamalar da var. Diğer taraftan tabii Türkiye'nin özellikle bölgemizde ve ötesinde yaşanan krizlerle ilgili söyleyecek sözleri vardır çünkü bunların çözümü için Türkiye'ye önemli katkılar sağlıyor."

Ara buluculuk ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya barış planının gündemlerinde olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, ABD yönetiminin güvenlik stratejisi belgesinin de gündeme geldiğini, bunu Avrupalıların özellikle gündeme getirdiğini ve Avrupalıların, ABD'nin bu belgeden biraz rahatsız olduğunu gördüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, farklı ülkelerin heyetleriyle görüşmeler yaptıklarını, ABD heyetiyle de bir araya geldiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Burada atmosferin Türkiye lehine her geçen gün döndüğünü, özellikle Kongrede Türkiye'ye yönelik olumlu atmosferin burada arttığını gördük. Bu görüşmelerimizde de tabii Cumhurbaşkanımızın ziyareti ve Trump'la yaptığı görüşmede alınan kararlar ve iki liderin sergilediği iradenin burada Kongrede de devam etmesi ve Kongrenin de buna destek vermesi gerektiğini milletvekili arkadaşlarımızla Kongre üyelerine hatırlattık. Onların da zaten duyguları, temennileri de bu yöndeydi."

Çavuşoğlu, gelecek sene Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, zirvenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacağını, ABD ziyaretinde bu konuyu da değerlendirdiklerini kaydetti.

Parlamenter Zirvesi'ni de Türkiye'de gerçekleştireceklerini belirten Çavuşoğlu, gelecek sene iki önemli toplantının Türkiye'de yapılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, 5 farklı siyasi partiden milletvekilleri ile ABD'de Kongre üyeleriyle ikili görüşmeler yapacaklarını aktardı.

Çavuşoğlu'nun ABD temaslarında, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mehmet Ali Çelebi, AK Parti İstanbul milletvekilleri Erkan Kandemir ve Oğuz Üçüncü, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk ve Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya da hazır bulundu.