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Muş'ta park halindeyken patlama: Sürücü yaralandı

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Muş Millet Bahçesi'nde park halindeki otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Muş'ta park halindeyken patlamanın meydana geldiği otomobildeki sürücü yaralandı.

Muş Millet Bahçesi'nde park halindeki 16 APG 208 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Hamza Güresmer yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Güresmer'i sıkıştığı otomobilden çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Güresmer, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Muş Belediyesinde görevli itfaiye eri Serdar Soylu, gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezinden gelen ihbar üzerine olay yerine hareket ettiklerini belirterek, "Sürücü araçta sıkışmıştı. Çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettik. Yaralının durumu iyiydi" dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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