Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı

Muş'ta 2 yıl önce kavga nedeniyle aralarında husumet oluşan iki aile bir araya getirildi.

Bozbulut köyünde iki yıl önce kavga eden Erikli ve Şipal aileleri aralarındaki husumetin son bulması için Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya ve Kardeş Kal Türkiye Platformu'nun kurucusu Orhan Uzuner'in yaptığı girişimler olumlu sonuçlandı.

Gündüzöz, Merkez Çağlayan Camisi'nde düzenlenen, iki aile mensuplarının buluşturulduğu programda, olayın her iki tarafı da üzdüğünü belirterek, barışmalarının sevindirici olduğunu söyledi.

Müslümanların en fazla 3 gün küs kalabileceğini dile getiren Gündüzöz, aile mensuplarına teşekkür etti.

Gelecek nesillere güzel günler bırakmak gerektiğini ifade eden Gündüzöz, "Burada Şipal ve Erikli aileleri olmak üzere aile büyüklerine şükranlarımızı sunuyoruz. Evlatlarına, torunlarına kötülük değil, barışı, huzuru, birliği ve dirliği bırakıyorlar. Bu son derece önemli. Dinimiz cemiyet dinidir. İbadetlerimizi cemaat olarak yapıyoruz. Cenazemizi, nikahlarımızı, üzüntümüzü ve sevincimizi de cemiyet olarak yaşıyoruz. Onun için bizim toplum güçlüdür." dedi.

Uzuner de "İnsanları affetmek çok önemlidir. Geçmişi unutup yarınlara, geleceğe bakacağız. Çok şükür bir araya geldik, selam verip, selam alacığız, kucaklaşacağız." diye konuştu.

İl Müftüsü Halil İbrahim Demir'in okuduğu duaların ardından aileler barıştırıldı.

Programa, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım ve İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu katıldı.