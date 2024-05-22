Üye Girişi
Haberler

Muş'ta çocuklarını dağa götürülen aileler DEM Parti önünde eylemlerine devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor. Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü. Anne ve babalar, çocuklarını teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden Dem Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarını teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Alaattin Koçhan, 8 yıl önce çocuğunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan oğlunu istediğini belirten Koçhan, "Oğlum, Ersin, beni duyuyorsan çık gel. Bu işin sonu yok. Bizi de üzme. Her bayramda, mutlu bir günümüzde yanımız boş. Seni yanımızda görmek istiyoruz. Bir baba evladını atamadığı gibi devlet de vatandaşını atmaz, sahip çıkar. Gelmeni bekliyorum oğlum." diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da 2016'dan bu yana oğlundan haber alamadığını belirterek, "Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Bu acıya dayanamıyorum. Oğlumun yolunu gözlüyorum. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

DEM Parti Baba PKK Muş Güvenlik Politika Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title