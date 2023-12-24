Muş-Kulp kara yolunda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
Muş-Kulp kara yolunun 40. kilometresindeki Şenyayla bölgesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 18 araçtaki yaklaşık 60 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar, tipi ve fırtına nedeniyle kara yolunda trafik kapatıldı.
Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kalan 18 araç, 5 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı.
Muş-Kulp karayolunun 40. kilometresinde araçlar, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 18 araç ve araçlarda bulunan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Kulp karayolu trafiğe kapatıldı. - MUŞ